GÜNÜN KARİKATÜRÜ

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leman: YAZILAR

Leman Madimak Kapagi

Unutmadık

1993 yılı…Aydınların, sanatçıların, yazar-çizerlerin Sivas, Madımak otelde yakılarak katledildiği haftanın Leman kapağı. Kelimeler yetersiz. Acıyla, öfkeyle uzakta olmanın verdiği çaresizlikle...

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