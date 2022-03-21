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GÜNÜN KARİKATÜRÜ
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leman: YAZILAR
Lafın Dibi – Salih Salı
* Hak, hukuk, adaleti içinde taşımak için hayat çok kısa. * Canı sağlam yanmış vatandaş umursamazlığı. * Silivri’ye fenomenler koğuşu...Devamını oku
FAİK SEBEP – Atilla Atalay
“Büyük resmi görmek artık ücretli olmalı. Mevzuubahis resmi belli bir ücret karşılığında özel sektör göstermeli. Netiğcede büyük resim de bir...Devamını oku
YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM
Şair Ataol Behramoğlu, şiirinde “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” diyor. Ben ise, yaşadıklarımdan hiçbir şey öğrenemedim. Bugüne kadar tek bir...Devamını oku
Oppenheimer İncelemesi – Kuçors Sinema Akademisi
Biyolojik Yapay Zekalar Çağı Ben de afili sözler söyleyebilirdim sevdiğim ve saygın bir yönetmen olan Nolan’ın filmi hakkında. Ancak bu...Devamını oku
İKLİMDEKİ YANGININ NEDENİ KAPİTALİZM, YAŞAMDAKİNİN İSLAMCI FAŞİZM!
“Bu nasıl bir sıcak böyle ya… Kavruluyoruz, daha da artacakmış diyorlar… İnsanlık, bu gezegeni bitiriyor galiba…” “İnsanlık bitirmiyor gezegeni, kapitalizm...Devamını oku
Dönüşüm – Can Güzel
Selam sevgili okur. Sen bu yazıları okuyorken, ben Akçay-Ayvalık arasında mekândan mekâna koşuyordum ve kıvrak dans figürlerim sayesinde her mekânın...Devamını oku
Zafere Sıçış – Bir Kör Futbolu Hikayesi
Geçtiğimiz hafta bilin bakalım neredeydim? Yok Bodrum ya da Çeşme değil. Eski top koşturduğum spor kulübünün başkanının ricası üzerine Denizli’de...Devamını oku
TEK BASIN -Can Güzel
Penguenler etrafımda dönüp dolaşıyor ve bir şeyler söylüyorlardı. Ben ise penguenlerin ortasında bir direğe bağlı şekilde durup korku içinde etrafımda...Devamını oku
Saint Omer İncelemesi – Kuçors Sinema Akademisi
Yok Olma İhtimali Olmayan Şey Var Olma İddiasında Olabilir mi? Alice Diop: Afrika kökenli, Fransız, kadın, siyahi yönetmen. Bunlar önemli....Devamını oku
Unutmadık
1993 yılı…Aydınların, sanatçıların, yazar-çizerlerin Sivas, Madımak otelde yakılarak katledildiği haftanın Leman kapağı. Kelimeler yetersiz. Acıyla, öfkeyle uzakta olmanın verdiği çaresizlikle...Devamını oku
leman: VİDEO
Leman Standup Tanıtım Videosu
Leman Kültür Beyoğlu yine çok eğlenceli. Düzenlediğimiz etkinliklerde ünlü komedyenleri, Leman çizerlerini, komedyen olmak isteyen kişileri görebilirsiniz. Salı günleri herkesin...Devamını oku
Aç Değilim Kanka – Animasyon – Bulut Efe
Masaya söylenen hamburgere dikkat çeken bir Bulut Efe animasyonu İlgili Yazılar: Yanındayız İkizler – Animasyon – Bulut Efe Mutfak Geçidi...Devamını oku
Mutfak Geçidi – Animasyon – Bulut Efe
Evdeki mutfağın insana aslında ne kadar yakın olduğuna dikkat çeken bir Bulut Efe animasyonu. İlgili Yazılar: Yanındayız İkizler – Animasyon...Devamını oku
Yanındayız İkizler – Animasyon – Bulut Efe
İlgili Yazılar: Mutfak Geçidi – Animasyon – Bulut Efe Aç Değilim Kanka – Animasyon – Bulut EfeDevamını oku
leman: MUTFAK
Bu Haftanın İpek Özsüslü Köşesi Yükleniyor
İlgili Yazılar: Bahadır Boysal Köşesini YüklüyorDevamını oku
Bahadır Boysal Köşesini Yüklüyor
Bahadır Boysal, 1619. Sayı için Leman Binasındaki atölyesinde hummalı bir çalışma içinde… İlgili Yazılar: Bu Haftanın İpek Özsüslü Köşesi YükleniyorDevamını oku