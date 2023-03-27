Lafın Dibi – Salih Salı

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*Demokrasilerde çerezler tükenmez.

* Bazen bu saçmalığın içinde ne işim var diye düşünüyorsun ya,işte o saçmalık dediğin koca bir ülke.

* Helalleşirken kusura bakın.

* Kararsız seçmeni döğüp kararlı hale getirmeden bu ülke düzelmez.

* Alakan olmayan insanlara dert olmak kaderimiz.

* Herkes duygu ve düşüncelerini patdanak söyleyince ittifaklar da kendilerini bişi sanıyorlar.

* Fakirin antideprasanı çay,simittir.

* İçimizdeki direnişin farkındayız ve ruhumuzda hala çocuk kalmış yanımızla elimizden alınmış lolipopu geri almaya çalışıyoruz.

* Partiler ilişkiyi bitirmez sizin bitirmenize sebep olur.

* Geceleri tavana bakıp kurduğun hayallerde o tavan üst komşunun olabilir.

* Çalışıp da para biriktirme olayını nasıl bitirdiler ama.

* Gaz pedal yerine bira patates daha iyi giderdi.

* O gemiyi ilk yandaşlar terk eder.

*Lokum gibi olsanda yakışıklı olsanda bu ülkede bi işe yaramıyor,dert yine aynı dert.

* İçine çok kedi sığdırınca insanları sevmiyorsun.

* Özgürlük bir karardır his değil,bu konuda bi anlaşalım.

* Ezilen taraf olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı olmuyor.

* Affetmek,unutmak yoktur artık etkilenmicek düzeyde dönüşmek vardır.

* Konfor alanının dışına çıkıldımı legal bi şekilde soyuluyorsun.

* Hiç bir şey yokmuş gibi davranınca seni zengin sanıyorlar.