Lafın Dibi – Salih Salı

*Demokrasilerde çerezler tükenmez.
* Bazen bu saçmalığın içinde ne işim var diye düşünüyorsun ya,işte o saçmalık dediğin koca bir ülke.
* Helalleşirken kusura bakın.
* Kararsız seçmeni döğüp kararlı hale getirmeden bu ülke düzelmez.
* Alakan olmayan insanlara dert olmak kaderimiz.
* Herkes duygu ve düşüncelerini patdanak söyleyince ittifaklar da kendilerini bişi sanıyorlar.
* Fakirin antideprasanı çay,simittir.
* İçimizdeki direnişin farkındayız ve ruhumuzda hala çocuk kalmış yanımızla elimizden alınmış lolipopu geri almaya çalışıyoruz.
* Partiler ilişkiyi bitirmez sizin bitirmenize sebep olur.
* Geceleri tavana bakıp kurduğun hayallerde o tavan üst komşunun olabilir.
* Çalışıp da para biriktirme olayını nasıl bitirdiler ama.
* Gaz pedal yerine bira patates daha iyi giderdi.
* O gemiyi ilk yandaşlar terk eder.
*Lokum gibi olsanda yakışıklı olsanda bu ülkede bi işe yaramıyor,dert yine aynı dert.
* İçine çok kedi sığdırınca insanları sevmiyorsun.
* Özgürlük bir karardır his değil,bu konuda bi anlaşalım.
* Ezilen taraf olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı olmuyor.
* Affetmek,unutmak yoktur artık etkilenmicek düzeyde dönüşmek vardır.
* Konfor alanının dışına çıkıldımı legal bi şekilde soyuluyorsun.
* Hiç bir şey yokmuş gibi davranınca seni zengin sanıyorlar.