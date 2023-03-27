FREDİ’NİN İSTİŞARELERİ – Atilla Atalay

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* Kafasından karot alınsa C35 beton çıkacak insanlar var halbuse…

* “Tabiyat bize bir şeyler anlatmak istiyor olabilir. Ne istiyorsa açık konuşsun. Çıkarsın dalını yaprağını siyaset gömleğini giysin, ne diyorsa öyle desin. Tabiyatın her türlü samimiğ projeye karşı tepeden inmeci tavrı, beton ve çimentoya ceberrut yaklaşımı, tabii vesayet aşığı sincablarla el ele verip türlü çeşitli felaket senaryosu peşinde koştuğu milletin gözünden kaçmamaktadır!”

Betoner Söbü 1998 Albakörki- Glorya Kasırgası Sonrası Konuşması.

* “Doktordan satılık boyasız değişensiz deyince tamam, kızılay’dan satılık deyince sıkıntı öyle mi? İşiniz gücünüz algı oparasyonu”

Mihröz Füthi Briket- Düşünçe Kuruluşu ve İnşaat Taahhüd Aş Başbaşkanı- 2023 Hint Okyanusu Açıkları

* “Dün sahaya çıkıp içerik üreticilerinin dertlerini dinledim. İçerik üreticisi mazot desteği istiyor. ‘Yutub, insta vb için içerik üretirken belli ölçüde araçla gezerek görüp gözetlememiz gerekiyor. Oturduğun yerde içerik üretilmiyor. Bizlerin araçlarına mazot desteği verilmesi acil önemi olan bir husus. Yoksa korkarız ki, seneye içerik üretimi tamamen durma noktasına gelecek. Yabancı içerik de çözüm değil arkaaşlar” şeklinde konuştular. Ben aynıyla hiç yorum katmadan iletiyorum. Umarım ilgililer bu soruna duyarsız kalmazlar”

Doçent Dr Bihter Ceviztadı -İbrişim Üniversitesi Zekeriyaköy Kampüsü Toplum Bilim Bölüm Başkanı

* “Toprak betona doydu” deseydin, o olurdu bak…

* “Elm Sokağı’ndan Sayın Fredi Kruger ile de istişare ettik. Görüşme fevkalade verimli ve korkunç geçti. Ana mes’elelerde fikr birliğine vardık, ona göre”

Fecri Sibhan Domuzbağı- İlm-i siyaset İstişareci başı- Krugers Construction & Building Co 2023- Elm Sokağı

NOT: Beraberimdeki istişare heyyetiyle Bates Motel’den Sayın Norman Bates ile de görüşmek içün otelin kapısını çaldık. Lakin dışarda “vacancy” yazmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Arkadaşlar “Sayın Bates bodrumda betona birilerini gömüyordur, duymamış olabilir” dediler. Temaslarımızı sürdüreceğiz. Ona göre bak.

* “Şef olsam orkestrayı bile şirket mantığıynan yönetirim. Bu, çağyı doğru okumaktır. Misal; yaylı sazları sünnete nikaha gönderir, üflemelileri singıl, albüm işlerine ekstraya çıkarırım. Vurmalılar için önümüz ramazan mesela o şekilde yönlendiririm. Hasılat ve alaturadan (bahşiş) havuza %30 kendime %5 alırım. Ayrıyetten, orkestraya adam alımında da parayı veren düdüğü çalsın şeklinde piyasacı bir yaklaşımım olur. Öyle çal konçertoyu al parayı yok. Bu arada kendime varaklı şef çubuğu aldığım yalan, ben her şeyden evvel bir baba hatta bir anneyim. Orkestra bahçesine yapılan kantin ve çay ocağına ise ortaklığım yoktur. Aksini isbat etsinler müzik kulağımı keser atarım.”

Antonio Vivaldi’nin dayı oğlu Roberto Fikri Vivaldi- 1678 Viyana Huzur Pasajı

NOT: İhale usulü ile bir requem besteletilecektir. Talip olan müzisyenlerin 1500 mark paraynan şefliğimize başvurmaları ilan olunur.

NOT: Eski bakır (sarı) üflemeliler içün hurda ihalesi yapılacaktır. İhaleye girecek hurdacıların 1750 mark başvuru bedeliyle beraber şefliğimize başvurmaları ilan olunur.

* Kamuoyunda pek çok sevilen “Yaren Leylek” adlı leylek kardeşimizle istişare e… neyse işte.

* “Seçim kampanyam içün pırıl pırıl gençlere hitap etmek üzere ritmik şarkı, şık bir kareografi, çılgın kombinler felan düzenlemek isterken çalıştığım bir figür esnasında dans ettiğimiz varilin üstünden düşüp afedersin çanağı kırdım. Bilmiyorum, arkadaşlar ‘çanağı kırma anınızdan viral video yapalım, z kuşağı buna delirir’ filan diyolar ama siyasetten soğudum. Yeminle soğudum. İktidar şerbetini içersem ilk işim bu kampanya düzenleme ibişlerini, sosyal medya danışmanlarını felan sınır dışı ettiricem. Z kuşağına da bir iki tokat patlatmassam içimde kalır. Bütün bu zibillikler onların yüzünden.”

Domber Mahfi Sinirceli- Aday adayı 2023 Afyon Sandıklı- Kendi kendine konuşması…