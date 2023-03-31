BETONER SÖBÜ 20 Mayıs 018

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Adım Betoner Soyadım Söbü, özel ders ve testlerimle talebeleri ilme fenne doyurup geleceğin dünyasına hazırlıyorum. Diriyim. Bizzat mucidi olduğum Hodrek Eytim Systemi sayesinde; Endüstüri 4.0 ve Söbü Evler Etap 8’i aynı anda gerçekleştirerek memleket evladını fezâya gidecek şekilde yetiştirmeğe gayret ediyorum. Hususi nedenlerle sincaptan nefret ederken beton ve portlant çimentodan ise tarifsiz bir haz alıyorum.

Kendisine Söbü Evler Etap 4 den son derece hesaplı iki dayre bir tükkan verdiğim ünlü san’atkâr Şehmuz Dingil, şahsıma yazdığı methiye- koçaklama tarzı melodik eserde bakınız beni nasıl anlatıyor:

İlmde fende bir numara

Yapmaz hiç hakara kukara

Hodrek Eytim Systeminin babası

PİSA Testi’nin korkulu rüyası

Betonersin Söbüsün

Sincab dostlarının patlayan ödüsün

İnşaatta kalitenin adısın

Uzaylarda kutub yıldızı birisin

Tey… Tey… Tey…

(Nakarat)

Bundan böyle Söbü Evler’in cümle etaplarındaki asansörlerde bu eser çalınacak, onu da söyledikten sonra, bu haftaki ilm ve fen sohbetine başlayalım talebe kardeşlerim… Ama önce sizlerden yüksek sesle bir duyayım bakayım; PİSA testinde tüm memleketleri ilm ve fende geride bırakmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Daha yüksek… Hazır mıyız?

HODREK EYTİM SYSTEMİ MANİFESTOM

* Pavlov ve köpeği ayrılıp ayrı ayrı üniversitelerde tek başlarına deney yapmak üzere, değişik bünyelerde görevlendirilecek. Kendilerinden artan kulübe ve arazilere ihaleyle inşaat yapılacak…

* Veterinerlik fakültelerinden sincap hususu tamamiyle kaldırılacak.

* Torba Yerçekimi Yasası çıkartılarak bilimle vatandaş arasında bir “Yerçekimi Barışı” nın temelleri atılacak. Çıkan Yerçekimi Affıyla, daha önce şuradan yahut buradan yerçekimi nedeniyle düşmüş vatandaşlar, yer çekimine kapılıp tepentaklak olmuş cisimler düşmemiş sayılacak. 9,81 metre bölü saniye kare olarak kullanılagelen yerçekimi ivmesi lüzumu halinde taksitlere bölünebilecek.

* Şödinger’in Kedisi olarak bilinen kedi şahıs görevden alınarak Yattaravalli Kedi Üniversitesi’nde Rektör olarak göreve başlayacak.

* Periyodik cetvelde “Bor” diye anılan elementin adı “Şanlı Bor Elementi” olarak değiştirilecek.

* Kurnazlık, ilköğretimden üniversiteye kadar bütün müfredata konulacak. Kurnazlık İlmi’nin dünya fen âlemlerinde tanınması içün bilimsel mekalelerin yazılması teşvik edilecek.

AKTÜEL BULMACALAR (Eylenerek gündemi öğreniyorum)

* Burunların selameti içün lazımsa, masa altında minik yarasa…

CEVAP: Tatak afedersin.

* Aynı genden hanımım var, helal iki yarımım var

CEVAP: Baldız

* Hanede bir milf var eder dır dır, bil bakalım bu kimdır?

CEVAP: Kaynana

* Bugünlerde ardarda fışkırır, cümle düşman kıskanır da kışkırır

CEVAP: Petrol

* Çarşıdan aldım otuz lira, iddiaya göre yetmiş lira, o senin problemin bre…

CEVAP: Kırmızı et

Evet bu haftalık da bu kadar. İlimde ve fende hayırlı başarılar genşler. Günü gününe çalışıp tekrar ederseniz sıkıntı olmaz. Deliren talebeden müessesemiz sorumlu değildir. Söbü Evler Etap 9’da lansman fiyatına dayre satışlarımız (led, söve, ebeveym banyosu full) devam etmektedir. Memnuniyetinizi dostlarınıza şikayetinizi bize bildiriniz…