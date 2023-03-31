OYUN BÜYÜK ENİŞDEM – Atilla Atalay

“Felaketlerin gölgesinde cereyan eden mucîzevi hadiseler: Mübarek bir zâtın, enişdem sıfatında bana görünerek halamgilin pancar tarlasını hatırlatması. “Yüzer metrokarelik debreme dirençli triblex villalar” şeklinde bir kampanya tertib ederek 125 adet inşaat yapmamla alakalı fısıldadıktan sonra oracıkta kaybolması… Akaabinde belediye meçlisinden tertemiz çehreli bir arkadaşın belirerek “Kolaylık gösterilir tabi, neye gösterilmesin. Onu bi konuşalım fen işlerinden argadaşlarla, dere üstünde alabalık bişiren güzel bi mekan var, sen bi yemek ısmarlarsın bize , hem yinir hem konuşulur” demesi. Akaabinde bembeyaz bir dört çeker cipe binerek kaybolması. Üstüne bir de alacalı bir guşun dile gelerek bana ” sök pancarı, afedersin, sokayım tarıma, yeşile bilmemneye, piyasa canlıyken inşaat et” demesi…” Ruşen Müştak Çakal- Çakallar İnşaat Taahüd & Emlak Rostarosyon İşleri ve Turizim ve sağlık hizmetleri bi de & Taşımacılık- 2023 Seul
“22 martta idrak ettiğimiz dünya su günüyle 1 nisan çimento gününü karıştırıp bir mıktar kum ilavesiyle aynı çatı altında karmak suretiyle 27 Mart Dünya Beton Günü- World Concrete Day ilan ettim… Nası? İyi mi?” Betoner Söbü- Söbüler İnşaat Taahhüd Ceo’su- Pide Kuyruğu Konuşması 2023 Başakşehir
“Ticarî mantıklan konuşuyorum; bakın bundan salla başını al mayışını gri kafalı memur zihniyyeti anlamaz. Madem hâla bazı yerlerde konteyner talebi fazla, Kızılay Maden Sodası’nın kapakları altına ikramiye şeklinde konması düşünülemez mi? Tüketim artar, win win olur, iklim değişir akdeniz olma imkanı ortıya çıkar” Fihrat Zuhur Kotanjant’ın “Ticared Hayatında Pratik Çözümler Hızlı Neticeler” adlı kitabından. Sömsöm Neşriyat 2023- Cağaloğlu
“15 Mayıs itibarı ile yurtdışı samiğmiğleri ile istişarelerde bulunmak ve inşaat emlak hususundaki son gelişmeleri yerinde tetkik içün ecnebi bir destinasyona bir seyehat tertib ettim. Şimdiden söyliyeyim, sonradan şu yahut bu şekilde konuşmalar cereyan etmesin. “ Betoner Söbü – Söbüler İnşaat – World Sincerrity Fedaration Senior Membership- 2023
Kadayıfın aklı azaldı…
“Sualler… Sualler Bazı ilim adamları GPS sinyallarıyla leylek göç yollarının değiştirildiği tesbitini yapıyorlar. Kim, ne maksatla değiştiriyor? Hangi mahfiller düymeye bastı? Tıkınak şövalyeleri, iftar vakti niçün köşedeki büfede toplanıp sosisli tıkınıyorlar? Onları finanse eden kimdir, bi sosisli 70 lira. 70 lira verilecekler listesi, hangi çevrelerde meydaana getiriliyor. Vatikan’ın olayla ilgisi yoksa neden altgeçitte su birikti, hedef bitcoin imparotorluğu mu? Küreselciler ile Avrasyacılar bir olup 1996 da Yozgat Yerköy’de bir pasajda ne konuştular? Pasajdaki diyafondan uzaylılarla konuşulduğu doğru mu? Howgarts Büyücülük Okulu’na kayyım atanmaması için araya giren siyasi ile Kızılay’a iftira atan döviz baronu aynı kişi mi?…” Furkan Tufan Monoksit’in “Oyun Büyük Enişdem” adlı kitabından. Mantar Neşriyat 2023 NOT: Yutub kanalımızda Furkan Tufan Monoksit kendi kendini konuk olarak ağırlayıp çeşitli şifreler ve komplo işaretleri hususunda konuşacaktır. Keçiboynuzu Balı vardır. NOT: Tiktoktaki çaydanlık numarasının iç yüzünü açıklıyorum.