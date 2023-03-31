OYUN BÜYÜK ENİŞDEM – Atilla Atalay

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atilla_atalay_yazi_kapak
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  • “Felaketlerin gölgesinde cereyan eden mucîzevi hadiseler:
    Mübarek bir zâtın, enişdem sıfatında bana görünerek halamgilin pancar tarlasını hatırlatması.
    “Yüzer metrokarelik debreme dirençli triblex villalar” şeklinde bir kampanya tertib ederek
    125 adet inşaat yapmamla alakalı fısıldadıktan sonra oracıkta kaybolması… Akaabinde
    belediye meçlisinden tertemiz çehreli bir arkadaşın belirerek “Kolaylık gösterilir tabi, neye
    gösterilmesin. Onu bi konuşalım fen işlerinden argadaşlarla, dere üstünde alabalık bişiren
    güzel bi mekan var, sen bi yemek ısmarlarsın bize , hem yinir hem konuşulur” demesi.
    Akaabinde bembeyaz bir dört çeker cipe binerek kaybolması. Üstüne bir de alacalı bir guşun
    dile gelerek bana ” sök pancarı, afedersin, sokayım tarıma, yeşile bilmemneye, piyasa
    canlıyken inşaat et” demesi…”
    Ruşen Müştak Çakal- Çakallar İnşaat Taahüd & Emlak Rostarosyon İşleri ve Turizim ve
    sağlık hizmetleri bi de & Taşımacılık- 2023 Seul
  • “22 martta idrak ettiğimiz dünya su günüyle 1 nisan çimento gününü karıştırıp bir
    mıktar kum ilavesiyle aynı çatı altında karmak suretiyle 27 Mart Dünya Beton Günü- World
    Concrete Day ilan ettim… Nası? İyi mi?”
    Betoner Söbü- Söbüler İnşaat Taahhüd Ceo’su- Pide Kuyruğu Konuşması 2023 Başakşehir
  • “Ticarî mantıklan konuşuyorum; bakın bundan salla başını al mayışını gri kafalı
    memur zihniyyeti anlamaz. Madem hâla bazı yerlerde konteyner talebi fazla, Kızılay Maden
    Sodası’nın kapakları altına ikramiye şeklinde konması düşünülemez mi? Tüketim artar, win
    win olur, iklim değişir akdeniz olma imkanı ortıya çıkar”
    Fihrat Zuhur Kotanjant’ın “Ticared Hayatında Pratik Çözümler Hızlı Neticeler” adlı
    kitabından. Sömsöm Neşriyat 2023- Cağaloğlu
  • “15 Mayıs itibarı ile yurtdışı samiğmiğleri ile istişarelerde bulunmak ve inşaat emlak
    hususundaki son gelişmeleri yerinde tetkik içün ecnebi bir destinasyona bir seyehat tertib
    ettim. Şimdiden söyliyeyim, sonradan şu yahut bu şekilde konuşmalar cereyan etmesin. “
    Betoner Söbü – Söbüler İnşaat – World Sincerrity Fedaration Senior Membership- 2023
  • Kadayıfın aklı azaldı…
  • “Sualler… Sualler
    Bazı ilim adamları GPS sinyallarıyla leylek göç yollarının değiştirildiği tesbitini yapıyorlar.
    Kim, ne maksatla değiştiriyor? Hangi mahfiller düymeye bastı? Tıkınak şövalyeleri, iftar
    vakti niçün köşedeki büfede toplanıp sosisli tıkınıyorlar? Onları finanse eden kimdir, bi sosisli
    70 lira. 70 lira verilecekler listesi, hangi çevrelerde meydaana getiriliyor. Vatikan’ın olayla
    ilgisi yoksa neden altgeçitte su birikti, hedef bitcoin imparotorluğu mu? Küreselciler ile
    Avrasyacılar bir olup 1996 da Yozgat Yerköy’de bir pasajda ne konuştular? Pasajdaki
    diyafondan uzaylılarla konuşulduğu doğru mu? Howgarts Büyücülük Okulu’na kayyım
    atanmaması için araya giren siyasi ile Kızılay’a iftira atan döviz baronu aynı kişi mi?…”
    Furkan Tufan Monoksit’in “Oyun Büyük Enişdem” adlı kitabından. Mantar Neşriyat 2023
    NOT: Yutub kanalımızda Furkan Tufan Monoksit kendi kendini konuk olarak ağırlayıp çeşitli
    şifreler ve komplo işaretleri hususunda konuşacaktır. Keçiboynuzu Balı vardır.
    NOT: Tiktoktaki çaydanlık numarasının iç yüzünü açıklıyorum.
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