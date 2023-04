Atma Reset – Atilla Atalay

Paylaş Pin 0 Paylaşımlar

*”Bak benim adım Bond, Ceymis Bond. Adamı ayar etme, haddini bil, uğraşırım senle bak”

For Your Eyes Only Filmi Directors Cut- Vizyonda çıkarılan, pide kuyruğu sahnesinden- 1980 Universal Stüdyoları

* “Dünyaya bir asteroid çarptı diyelim, yahut kötü maksatlı uzaylıların saldırısı mevzuubahis oldu. Bu durumda felaketzede beşeriyyete veilecek ucuz banka kredisi yolu ile gezegenin cebinden bir sent dahi çıkmadan, yaralarını sarma cihetine gidileceğini tahmin etmek içün bir kahin olmıya gerek olduğunu da zannetmiyorum.”

Şevked Meftun Smith – Neo Libaral Ekonomist- Istrateji Uzmanı- Hodbin Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüksek Hallaç- 2023 Beylerbeyi Çombaz Yalısı konuşması

* Köroğlu mu Bölü Beyi mi neyse artık; hayırlısı olsun.

* “Müteahhidin beyanı esastır, şeklindeki yaklaşım hariç, kadın çocuk herhangi bir kimsenin beyanının esas olmaması kırmızı çizgimizdir. Hanımın beyanı, beyinin yanıdır”

Dr. Muhkem Vinil Şıvatzeneger- 2023 Grinviç Meridyeni Konuşması

* “Zaten onun adı da domuz bağı felan değil, esas itibarı ile samiğmiyyet fiyongudur.”

Ebuzer Vahşed Brown- İttifak-ı samiğmiyye konuşması- London

* Seçim gecesi elli bin kaykaycı ile sandıkları dolaşacağız genç kardeşlerim…

* “Tavşadan şapkan çıkaracağım, bir kerre daha”

Sihirbazlar Kralı Mandrake- 1978 Bambi Aile Çay Bahçesi Konuşması

* Atma reset, din kardeşiyiz.

* Sıdıka’dan Bir Kenar Öbürtekin tiradı:

“Atik mi etik mi dersen ticarette atik olup fırsatı gördüğü yerde üstüne atlıyan rızıklanır. Sonradan etik gotik olur, kârı minimize edip piyasayı gebertirler, atik olup önceden cebini dolduran alır yolunu gider. Tabii sen köhne bir zihniyetlen bunları anlıyamıyor, çağyı doğru okuyamıyorsun. O ayrı… Ah dedem yaa… Ama ben seni böyle seviyorum be Sıdıka. Sen o masumiyetini koru, evde otur ben piyasa koşullarında çarpışır cip, çatı dupleks, silikon ne lazımsa getiririm eve. Zaten zihniyet olarak beybibumır bi insansın, defalarca kez çocuk doğur bana, evde bebek patlaması yap ben bakarım sana. Çocuklar büyüyünce onlarla beraber sahaya çıkarım: Öbürtekinler İnşaat…”