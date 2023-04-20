Üstad Şair Mes’ele Adamı Dava İnsanı Samiğmiğ Kalem Yırtık Hançere Kültür San’at Danışmanı Müfid S. Porçöz’ün dizeleri:

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AYVAZ’IN DEDİĞİDİR

Gözlerine puslu bir keder mili çekilmiş
karanlıkta üç nokta
doru atlar kara gözlük takmış
gidiyor kimi rahvan
kimi dört nala
Ancak her Köroğlu’na bir Ayvaz
her Büdü’ye bir Edi
bazen Lorel bazen Hardi
sen de bensiz yürüme
bırak bir başına kalsın Gandi
becerir de açarsan tükkanı
benim olsun inşaat işleri
yancağızına Ayvaz olayım
I was contactor in 5 Gang
cevval bir insana benziyorsun
seri, sür’atli ve samimi
beraber çok iş yaparız
adeta sen ying
ben yang

Porçözler İnşaat Taahhüd Sinsibükü Resort Hotel Şantiyesi 2023

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