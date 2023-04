Üstad Şair Mes’ele Adamı Dava İnsanı Samiğmiğ Kalem Yırtık Hançere Kültür San’at Danışmanı Müfid S. Porçöz’ün dizeleri:

Paylaş Pin 0 Paylaşımlar

AYVAZ’IN DEDİĞİDİR

Gözlerine puslu bir keder mili çekilmiş

karanlıkta üç nokta

doru atlar kara gözlük takmış

gidiyor kimi rahvan

kimi dört nala

Ancak her Köroğlu’na bir Ayvaz

her Büdü’ye bir Edi

bazen Lorel bazen Hardi

sen de bensiz yürüme

bırak bir başına kalsın Gandi

becerir de açarsan tükkanı

benim olsun inşaat işleri

yancağızına Ayvaz olayım

I was contactor in 5 Gang

cevval bir insana benziyorsun

seri, sür’atli ve samimi

beraber çok iş yaparız

adeta sen ying

ben yang

Porçözler İnşaat Taahhüd Sinsibükü Resort Hotel Şantiyesi 2023