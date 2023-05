BAYAN YANI Mayıs sayısında Kılıçdaroğlu dedi.

Paylaş Pin 0 Paylaşımlar

Aylık kadın mizah dergisi Bayan Yanı mayıs sayısında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kapağına taşıdı. “We Can do it” ( yapabiliriz ) sloganını kapak başlığı yapan “Bayan Yanı” dergisi Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini çarpıcı bir kapakla açıklamış oldu. Kapaktaki imza ünlü çizer Ramize Erer’in.

“We Can Do It!” (“Yapabiliriz”), II. Dünya Savaşı‘nda J.Howard Miller tarafından kadın işçilerin morallerini yükseltmek amacıyla hazırlanmış bir poster. Daha sonra feminist kadın hareketi ikonuna dönüşmüştür.

Bu yıl 12.yaşını kutlayan BAYAN YANI dergisi “Dünyanın tek kadın mizah dergisi” olarak biliniyor.

Bayan Yanı dergisi Leman Ramize Erer