İngilizce İfşaat

Paylaş Pin 0 Paylaşımlar

Bakın benim adım Sitiv Brown, Müteveffa Brown Anam, Brown Babam, Amcam Arçibıld Brown, yegenlerim Lord Ceymis, hanımı Suzın ki, onun ellerinden öperim, hakikaten sekiz okka t.şşklı bir hanımdır, biz deniz kenaarına gittiğimiz zaman, orada ışıklar içinde yatsın hepimizin anası Rabbım mekanını heaven etsin, Kraliça Elizabeth’le karşılaşır sohbet ederdik, bak ben seni ta oralardan tanıyorum Çarls. Ufak tefek yelken kulaklı bir oğlandın. Senle kumdan kale yapmışlığımız var. Fil hafızası var bende, yeşil tokyon vardı senin. Kralım bak, yakında, altı mayıs bak, taç giyeceksin. Helali hoş olsun, bu senin hakkındır, temiz insansın dürüst insansın. Ama etrafında, Bakingam’da, Saseks Şatosunda, Lordlar Kamerasında, yuvalanmış, hak yiyen, bu samimi milletin kör penyysine göz dikmiş, sterlin milyarderi olmuş sinsi yavşaklar var! Lan siz kimsiniz oğlum? Emay six Galler bölge başkanı Riçırt… Beni bilirsin, ben de seni bilirim. Orda London Limanı işi için Burton Kardeşlere yol verdiniz. Danielsler bana geldi “Riçırtbizim işleri bir bir alıp Burton Kardeşler’e kaydırıyo, Rus Oligark’tan ortakçı bulmuş, onla rüzgar yapıyo. Biz bu Riçırt’ı bitiricez” dediler. Ben sizin aranızı bulmadım mı oğlum?” Lord Kinros, Dük Timoti şahidim, makamında oturduk, sekreterin Lili vardı, kızı tekelden şeri almaya yolladın hatta. Orda sulh olmadık mı. Danielslere santral işi verilmedi mi? Oğlum ne tıynetsiz biriymişsin lan sen! İbine! Dük Timoti’ye dua et sen, kardeşimdir abimdir dükümdür, yoksa ben orda senin cinayetini yapardım Ceymis Bond bile elimden alamazdı. Ulan şu Aziz Petrus Günü’nde, tövbe tövbe… Lan Elton Con! Sana da gelicem. “Sör adamsın, metro duraklarından dört sosisli büfesi ruhsatı için araya gir, beni Bakingam’la görüştür” dedim, telefonlarıma çıkmadın lan. Zırıl zırıl ağlıyodun “kumar borcum var, piyanomun bacağını kırdılar” diye. Araya girip seni Deli Wilyım’ın elinden almadım mı dörtgöz! Nooldu? Şerafsizsiniz oğlum siz. Endru, seni de bitirecem oğlum. Soho’da kimlerle ne ilişkilere girdiğini sen bilirsin. “Yok bilmem, no comment” dersen, ben sana belgeli ısbatlı hatırlatırım. Kim kızıl peruk takıp bir atla yasaklı madde kullanmış, sonrasında o atla eve çıkıp dost hayatı yaşamış, herkeş öğrenir. Delirdiyiz oğlum siz, para aklınızı aldı, aklınızı. Ben hakiki Briton’um bak, Biriton oğlu Briton’um, Britanyayı biz kurduk yavuşak! Size mi yedirecem lan. Gel adres veriyorum, konum atıyorum, Pikadilli Meydanı’nındayım. Gak gel lan yüreğin yetiyorsa. Kam hiyır! Seni severim Çarls, tac giyen baş akıllanır. Akıllı ol, çevrendeki yılanları tanı. Biliyorum, Camilla yenge her şeyin farkında. O da bu çahallıkları tasvip etmeyen biri. Leydim sen de dikkat ol. Cümleten hayırlı paskalyalar, evribadi…