* Üstad Şair Dava Adamı Kültür Sanat Danışmanı Müfid S. Porçöz’ün Kaleminden:
BEŞ DORU BEYGİR
Geçmez beş parmağı
serçe dahil…
aldığımız bir avuç su
koca deryadan.
şuncacık azık
kopan fırtınaya yazık
dedim a cancağızım,
geçmez beş parmağı
ediyorlar iftira
şuursuz çoğunluk
biz ise
samiğmiğ azınlık
beş gayretli Ferhat
beş doru beygir
beş sıra dağ
beş amel soslu levrek
imar iskan edek…
döktüm betonları
git topla kozalakları
ağzını kırdığım
haset çoğunlukları
Müfidler Hazır Beton Santrali Ofisi 2022- Sütlüce