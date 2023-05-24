Üstad Şair Dava Adamı Kültür Sanat Danışmanı Müfid S. Porçöz’ün Kaleminden

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​* Üstad Şair Dava Adamı Kültür Sanat Danışmanı Müfid S. Porçöz’ün Kaleminden: 

BEŞ DORU BEYGİR

Geçmez beş parmağı

serçe dahil…

aldığımız bir avuç su

koca deryadan.

şuncacık azık

kopan fırtınaya yazık

dedim a cancağızım,

geçmez beş parmağı

ediyorlar iftira

şuursuz çoğunluk

biz ise

samiğmiğ azınlık

beş gayretli Ferhat

beş doru beygir

beş sıra dağ

beş amel soslu levrek

imar iskan edek…

döktüm betonları

git topla kozalakları

ağzını kırdığım

haset çoğunlukları

Müfidler Hazır Beton Santrali Ofisi 2022- Sütlüce

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