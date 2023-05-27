Aldım Kabul Ettim Oldu – Can Güzel

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Son zamanlarda çok popüler olan bu manifestleme cümlesini bu yazı için başlık olarak seçtim çünkü bugün birlikte 20 dileğimi manifestliyoruz. Aldım, kabul ettim, oldu 777 diyelim şimdiden:

1. İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olarak tribünde seyretmesi.

2. İyi Parti seçmeninin sandığa gidip Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermesi.

3. Selvi Kılıçdaroğlu’nun taşınacakları Çankaya Köşkü’nde güzel bir mutfak hediyesi almak.

4. Ne üniversitelerde ne belediyelerde ne de herhangi bir kurum veya kuruluşta kayyum olmasın. Boğaziçi Üniversitesi’nden başlayarak, tüm kayyumlar yerlerini liyakat esasına dayalı olarak seçilen insanlara bıraksın.

5. Erkan Baş’ın bıyıklarını tıraş edip tıraş edilen bıyıkları Muharrem İnce’ye takmak.

6. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olunca Çankaya’da onu ziyaret edip Leman dergisi vermek.

7. Sevdiğim kızın bana yazması (bu biraz özel ama kusura bakma sayın okur).

8. Messi’nin sana söz baharlar gelecek diye video paylaşması.

9. Kellere siyaseti yasaklamak (Mahmut Tanal hariç).

10. Nevşin Mengü ile papatya çayı içerek Netflix’te güzel bir dizi izlemek.

11. Şerdil Dara Odabaşı ile Kadıköy’de sokak sokak gezip martı toplamak.

12. Tuncay Akgün’den “Can çok iyi bir yazıymış bu” demesini duymak.

13. Ekrem İmamoğlu ile tatile çıkmak (Yeni Zelanda falan olabilir).

14. Abdullah Gül ile mümkünse bir daha hiçbir zaman karşılaşmamak.

15. Bedava diye doğalgaz açtığımız için fenalaşmamak.

16. Suavi ile “Gelin Canlar Bir Olalım” türküsünü söylemek.

17. Fazıl Say, Rambo Okan ve Ali Koç’la Fenerbahçe maçını izlemek.

18. Hapishanelerde fikir suçundan hiç kimsenin kalmaması.

19. Tarkan’ın oy kullandığı sandıkta geççek çalmak.

20. Mesut Yar “Burada Laf Çok” programına yeniden başlasın ve ilk konukları ise Tip’ten aday olan ünlüler olsun.