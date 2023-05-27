Aynen Kanka – Atilla Atalay

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* Ben de baharın geldiğini eniştemden öğrendim. Sağolsun, çağla getirmek suretiyle şahsımı ayıktırdı…

* “Doktor dövebiliyoruz. Bakın pek yakında, adamımız uzay istasyonuna gidip gelsin, astronot dövebilir hale geleceğiz”

İfakat Casmin Kocişli- Futurist ev Hanımı 2023 Baykonor Uzay Üssü Konuşması…

* “Yapay zeka; Chat gpt, diğgeri Lgbt. Tesadüf mü bu? Suret-i katiyyede hayır! Yapay zekaynan, reklamlan, filimlen şunlan bunlan tepemize gelip, afedersin bayansılaştırma olsun, bakın damacanayla dahi… Tevbe estağfirullah… Yahu daha neler neler bi tanem. Her taraftan sinyallar yayıyolar, manyeller veriyolar.”

Vefâ Edis İşkilliibiş- 2023 Boston Balık Hali- “Hal Mafyası ile Hasbıhal” başlıklı konuşmasından.

* “Darkweb den adam bulduk, deepfake teknolojisiynen, düğün videomuzdaki Numan Enişte görüntülerinin hepsini sildirdik. Sarhoş olup kavga çıkardıydı, piste felan kustuydu davar. Ara ara açıp ‘bu da bizim düğün videomuzdur’ diye ağız tadıynan seyredemiyorduk. Numan Enişte hiç belli olmadan pistten, masadan, halaydan felan hop diye silindi. Deep fakeci oğlan elli bitcoin daha fark alıp Kudret Dayımın yüzünü Tom Kruyz yaptı, piyanist şantörü de Elton Con’a çevirdi. Şimdi konu komşuya gösteriyoruz, afedersin g.tleri tavana vuruyo. Kraliça Elizabeth’in atla gelip bana çeyrek altın taktığı bölümde, na böyle ağızları dört karış açık kalıyo. Du bakalım, şimdi iş yerinin watsap grubuna attım. Vardiya Şefi Tahsin Efendi görsün, ben kimmişim. İbiş seni…”

Şahsuvar Enes Şülle- 2023 Azdavay Turizm Otobüs Yazıhanesi Konuşması

NOT: Otobüsümüz hareket halindedir, yerlerinizi almanız rica olunur.

* “Altınları bilezikleri felan da komple satıp tamtakır ettikten sonra, kasanın içine bir beyaz eldiven bırakıcam ama eldivende afedersin, baş barnak işaret barnağıynan öbürünün arasına gelcek, al bunu hayrını gör gibisine, ehe ehe he… Anlayana kayınço…”

Arsen Lüpen’in Maceraları- İbrişim Neşriyat 1939- Cağaloğlu

* “Eskiden ‘el çek tabip, el çek yarem üstünden’ şeklinde adeta yalvarırken şimdi tabibi yâreleyebiliyoruz. Ayrıca bi keresinde ben zangoç çimdirdim”

Fevriye Büyüknarkoz- 9. Hariciye Koğuşu Konuşması 2023

* “Seçime bir hafta kala ‘soğan, soğan’ diye bik bik eden zihniyyete Akıllı Şalgam Projesiyle (AŞP) tokat gibi bir cevap verilecek. Akıllı şalgam geliyor kardeşlerim, geliyor”

Müfid Ruşen Tokalak Directory Of Smart Shalgam – 2023 Sebze Hal Binası İnşaatı Konuşması- Bilişimler İnşaat Taahhüd Emlak Arazi Aş

* Yapay zekâya “ganka” ve “aynen” demeyi öğrettim. Gerisini kendi getirirse, artık sıkıntı olmaz. “Dünyayı robotlar ele geçirecek” felan olayı bitti biter… Geyiğe boğulup algoritma kasmayı bırakır. Efso bi hareket yaptım bence, sıfır sıkıntı.

* “Sizi bana taneyle mi verdiler bi tanem? He!”

Alfred Hiçkok- 1969 Kuşlar filmi setinde yaptığı konuşmadan.