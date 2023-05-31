Hafif Nemli Tutanaklar – 20 Mayıs – Atilla Atalay

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* “Veni vidi yidi amma çalıştı da”

Marcus Aureliyus M.Ö 3yahut 5 – Esenyurt

*Bu sefer seçim sonuçlarını herkes eniştesinden öğrensin; olsun bitsin…

* Sandığa gidenlere, daha hiç görülmemiş komple iki sezon Game Of Trons, ayrıyetten sıfır çekilmiş, kimselerin görmediği Yüzüklerin Efendisi 4, Avatar 2 vericem. Bi gayret sandığa gidin, oyunuzu kullanın yirmi gün felan evde kabağı serer bunları seyredersiniz. Hadi benim güzellerime…

NOT: İsteğe göre sıfır çekilmiş Yaprak Dökümü 2 (Bihter Diriliş) Dallas, Braking Bad spinoflar da var. Vallayi bak.

NOT: Arzu edene sadece spoyler ve trailer verilir.

* Endişeli modernlerle utangaç muhafazakârlar toplaşıp arzulu dayıları döğebilir. Bu da mümkin…

* “Politikacıların atarlı giderli ergen gibi olduğu toplumlarda, kaybettiğini düşünen seçmenin de, aynı ergen arızasıyla kapyı çat diye vurup odasında bad triplere girmesi; depresyon hırkasını dizi çıkmış gri eşofmanı çekip tavana bakması normal esasen. Ve fakat zorluklarla mücadele etmeyi bilen yetişkinler olabildikçe, büyüye büyüye kazanacağız. Yine, yeniden ganka! Sandık başına gidelim, “Kardeş sen hayırdır, bizi mi koparıcan” duygusuyla yine oy verelim. Yanlış mıyım kanka? Hadi öyleyse:)”

Genç Eniştenin Acıları- Kakınım Yayınları 2023

* Sade ıslak imzalı tutanaklara itibar edilecek deye bir şey mi var? Lüzumu halinde pekala hafif nemli tutanaklar da esas alınabilir.

* “Bazı tutanaklar systeme yanlış girilmiş” iddiasını dillendirmek suretiyle “O dolma barnaklarla klavyeye basamıyolar” demeye getiren zihniyyeti kınıyorum. “Dolma barnaklı ve/veya jel tırnaklı” diyerekten milleti küçümsemiye kalkmak anca size yaraşır. Halktan kopuk, samiğmiyyetsizliği prensib edinmiş, edep fukaraları sizi”

Benjamin Franklin – Baltimor 1849 – Baltazar Kardeşler Köpüklü Oto Yıkama önünde biriken esnafla konuşması.

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