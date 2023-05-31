Sıkılhan ve Ömür Dayı – 20 Mayıs

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* Sıkılhan & Ömür Dayı 2.Tur Özel

– Alo Sıkıl, naaber yeğen? Dayın ben, Ömür Kartzambak. Baksana lan ne diycem, kızlı erkekli toplaşıp gelinsenize bizim buraya. Her taraf yemyeşil, doğaynan iç içe… Ağaçlar, çiçekler çatır çatır tozlaşıyor… Alo, ordasın de mi, antisosyal kişilik bozuğu? Cevap versene koçum. Dayısının taktakan yeğeni, alooo…

– Dinliyorum dayı. Polen saçmak için mi aradın, hayırdır?

– Oğlum, poleni siz saçacaksınız, tam yaşınız. Ben dayılık vazifelerimi yerine getiriyor, çeşitli aralıklarla sizi İsviçre Alplarında dahi görülemeyecek bu yayla bu kır bu çemen ortamına çağırıyorum. Toplaşın gelin kızlı erkekli, şöyle bi, artık çılkın piknik mi dersiniz, garden parti mi tabir edersiniz. Al gel işte lan karıları kızları. Ateş yakılır, fıkraa bilenler fıkraa anlatır; sesi güzel olanlar şarkı söyler, marşmalov, korkunçlu hikayeler derken, ilerleyen saatlerde genşler alkolun da etkisiyle… Eheh…Yiter artık o Kadıköyü, efendime söyliyeyim, Moda Cafeleri’nde pineklenildiği. Oranız buranız yosun tutacak lan, az güneşe çıkarıp havalandırın…

– Sahi dayı, senin bu arzulu hallerine yengem nasıl sessiz kalabiliyor? Müge Anlı’lık bir durum var mı açıp bakıyim mi kırsal cinayetlere? Yaşıyo di mi kendisi? Bence aşırı sessiz çünkü.

– Mute nikahı kıydım vaktiyle yengengile. Mute… Sessizde kendisi, karışmıyor yani. Sen şimdi bırak makarayı da topla gel Sıkılhan. Bu sefer sponsor buldum. 27 Mayıs akşamı iki katlı, klimalı, tuvaaletli karartma camlı hiper lüx 60 kişilik otbüs sizi meydandan alacak.

– Ahaha, 27 Mayıs akşamı ha? Toplayıp bizi pikniğe götürecek? Kim bu kurnaz sponsor?

– Hiç ya, yeni geldi. Burada tarla, zeytinlik, arsa, imarlı imarsız arazi, ne varsa topluyor. Köylü de “yerlerimiz para ediyor” diye memnun. Samiğmiğ, efendi bir insan. Adı Betoner Söbü. Yalnız başka tarihte olmuyo. Otbüs 27sinde alıp 29 unda geri getirecek. Sonra işi varmış, hatlı otobüs zaar. Ayrıca adamcaaz, “ben bira parasına katışmam ama genşlerin piknikte yiyeceği içeceği benden, çadır felan ne lazımsa aayarlarım, yeter ki genç dimağlar 28’inde piknikte olsun. Yavrılarım… Samiğmiyyet nesli” filan diyo… Kapadın mı lan sen telefonu? Alo… Bana bak, yoksa sen seçimleri felan mı hesap ettin. Olm genşlik bi kere geliyo bi kere… Alo… Mına goduğum toksiği… Lan…