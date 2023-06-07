ENTEL DANTEL – Atilla Atalay

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* “Sayın Nuri Kantar Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üzerinde adlı eserine ait ilk fragmanı izledim. Bahse konu topraklarda bir hotel turizmi, bilhassa Ortadoğulu turiste yönelik Samiğmiyyet Safarileri, AVM’siyle otparkıyle, çağyın gereklerine uygun tesisleri devreye almak, bu suretle; kuru otları çimonto ile revize etmek pekâla mümkün. İnşallah Nuri Kantar Bey ileride bunun filmiyle seyirci önüne çıkacaktır. Cümleten hayırlı seyirler, entel dantel kardeşlerim”

Sübyed Bühâ Tetanozer- 2023 Doha Genc ve Arzulu İşadamları Derneği Konuşması.

* “Celladıma olan aşkım bitti, cellatgille yolları ayırdık. Yufkacıya kaçıp yeni bir aşka yelken açtım. Buradan hallacıma sesleniyorum, ikimizden olmazdı hallaç. Cümleten öpüyorum, hayırlı akşamlar”

Şüblâ Alinnur Wilkinson- Bora Bora Blokları Etap3- 2023

* Kitlem olsa asla konsolide etmem.

* Dantel de insandır.

Bahriye Tokmak (Kibariye)

* Ülkecek “bi tık” daha sağa kayarsak 360 dereceyi tamamlayarak tekrar sola gelme imkanımız var.

*”İnsanlık martta koloni kuracak diyorlar. Kurdurtmayız!”

Samim Lütfü Kalın- Haznedar Philips ve Otikon İşitme Cihazları Başbayisi- İnşaat Emlak Taahhüd İşleri

* Şimdilik hiç kimse iğde ağacı kokusunu, gelinciklerle akasyaları ihale açıp elli yıllığına bir firmaya veremiyor. Dışarda hâla ücretsiz bahar var.

* Ama müsilaj, ama şu ama bu… Sandıktan sonra, ferahlamak için koşarak haziran denizlerine gireceğim.

* Olası bir seçim sonrası partici muhabbeti.

NOT: Konuşmalar, “Aynen, bi tık ve sıkıntı yok” lafları atıldıktan sonra yedi saat kısalmış olup son haliyle yayınlanmıştır. ,

– Dikkatini çekerim Firkat Abi… Seçim günü Sütlüce mezbahasından kuzu alıp, kuyu kebabı yapalım” diye beni ayartan sendin… Seçimleri rakip kazanınca “Oy kullanmadık bööle oldu, bu parti batar arkadaş” diye ağlaşmanın alemi yok…

– Hadi ben bi ayılık yaptım, sana söyledim… “Çoluk çocuk iki arabaya sığmayız, Namık’ların otobüsü var, ona da haber verelim” diyen kim peki?.. İşi giderek büyüttün, 90 kişi otobüse doluşup Sütlüce’de 5 kuzu yedik.. Dönüşte şirin beldemizde bizim parti göçtü… Sade ikimiz gitsek bizim partiye 88 oy daha fazla çıkacaktı…

– Öyle diyosun da Firkat Abi… Keşke daha fazla adam götürseydik… Kahvede Nadir’i gördüm, “çok ayıp hoca, pikniğe gidip de bize haber vermemişsiniz” diye bozuk attı… Haber vermedim diye bana kızıp bizim adayına oy atmamışlar…

– Hıyarlık bende… Pazar pazar şeytan dürttü canım kuzu çekti işte… İlçe başkanı Şefik telefon etti… Genel merkez, kuzu yiyen partililerin hepsini ihraç edicekmiş…

– Asıl Şefik’i atsınlar partiden… O da oy kullanmamış… Neymiş efendim, karısı her pazar çamaşır yıkıyomuş, pantolonlarının hepsini makinaya atmış, sandık başına pijamayla mı gitseymiş… Sittirsin ordan, bu partiye en büyük kötülüğü Şefik yapmıştır arkadaş…

– Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım anacım… Bizim partinin probagandasında da pek iş yoktu… Hele senin yürüttüğün o şampuan dağıtma kampanyası… Seçmenin saçının yarısını Kliir şampuanla yıkamaya kalkışman tepki topladı. Madem yıkıyosun saçın hepsini yıka…

– Olur mi abi? Yarısı iş bittikten sonra… Her seçimde bu böyledir… Geçen sefer seçmene ayakkabı dağıttık, seçimden önce bir teki verildi… Paşa paşa oylarını kullandılar, bizim parti kazanınca ayakkabıların diğer tekini aldılar. Tabi o zaman bi hıyar tarafından kuyu kebabı kışkartmasına maruz bırakılmamıştık.

– Lafını bil de konuş efendi… Kuzuları afiyetle göçürüp, kafanda rakı kadehiyle harmandalı oynarken bööle demiyodun ama… Sarılıp sarılıp; “Firkat Abim, gel seni bi öpiim, çok partili demokratik hayatın vazgeçilmez bi unsurusun… Uzat bir kere daha öpiim, unsursun, unsur!” diye sırnaşıyodun…

– Unsur olan insan, dava arkadaşının “yarım şampuan kampanyasına” dil uzatmaz bi kere… Parti içün hizmet ediyoruz, “sen naaptın” diye sorarlar adama…