KİMMERYALI YENİ CONAN’IN SİMASI SİZE TANIDIK GELECEK; SAKIN ŞAŞIRMA!

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Sinemamızın “kara gülle” olarak bilinen ismi Yavuz Selekman yeni Conan’a referans oldu.

Önümüzdeki Temmuz ayında Titan Comics tarafından yayımlanacak yeni Conan serisinin çizimleri Rob De La Torre tarafından yapılmakta. Üstelik bu çizimler Yeşilçam oyuncusu Yavuz Selekman referans alınarak ilerliyor. Peki 2004 yılında kaybettiğimiz Yeşilçam emektarı oyuncumuzun referans alınma süreci nasıl oldu? Rob De La Torre, Yavuz Selekman’ı nasıl tanıdı?

Leman Dergisi çizeri Turgut Özalp’in Mart 2021’de dergideki köşesiyle aynı adı taşıyan ‘Betamax Video’ YouTube kanalında yapmış olduğu videoyu aynı tarihte sosyal medya üzerinden Conan gruplarında paylaşmasıyla sürecin fitili ateşlendi. Sosyal medyada birçok koleksiyoner, Conan hayranları ve çizerler, Turgut Özalp’in dikkat çektiği Conan-Yavuz Selekman benzerliğiyle ilgili olumlu tepkiler verdi. Conan’ın efsanevi kapak ressamı Bob Larkin ise ‘’Bu adamdan muhteşem Conan olurmuş!’’ yorumuyla benzerliği onayladı.

1930 yılında Robert E. Howard tarafından yaratılan Conan, yaratıcısının 1936 yılındaki ölümünün ardından beyazperdeye aktarılmak istenmiş fakat proje o dönem için rafa kaldırılmıştı. 1982’de ilk kez sinemalarda gördüğümüz Conan filminde ise Arnold Schwarzenegger başrol oynamıştı. Yavuz Selekman’ın Conan benzerliği ise ölümünün üzerinden 19 yıl geçtikten sonra fark edildi. 70’lerde fark edilse muhtemelen Hollywood’a davet edilirdi.

Rob De La Torre, 70’ler ve 80’lerdeki efsanevi John Buscema çizimlerini takip ederek aynı stili kullandığından Conan meraklılarını ayrıca heyecanlandırmıştır. Turgut Özalp ise bu duruma etkisi olmasına çok sevindiğini belirtmektedir.

Leman çizeri ve pulp filmler uzmanı Turgut Özalp, Leman dergisindeki köşesinde konunun detaylarını çizerek anlattı.

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