SONDAKİKA – Kokoreç Ordusu

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Wagner Grubu’nun kurucusu ve lideri Prigojin’in Wagner’in başına geçmeden önce pazarlarda sosisçilik yaptığını bir vesileyle öğrenen 2 Kokoreççi (A.Y – T.K ) ve biri tükürük köfteci ( B.K ) ve yine biri midyeci ( S.D ) olmak üzere 4 kişi özel ordu kurmak için ruhsat başvurusu yaptı. Zeytinburnu’nda seyyar kokoreçcilik yapan A.Y ; “Afrika’sı, Asya’sı gerek kuzey karolaynası her türlü kıtalararası operasyonlara hazırım. Ne kadar hemşerim varsa yığarım. Değil 25 bin 85 bin kişilik ordu kuramazsam namerdim” demeci verdi. Sancaktar’da minibüsten bozma aracıyla tükürük köfte satan B.K ise gazetecilerin sorularına “yorum yok” demekle yetindi. B.K “dezgahı gapatmayın” diye de ekledi.