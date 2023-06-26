TEZ ANTİTEZ – Güneri İçoğlu

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Tokluk Adeti

Çin’de sofrada tabakta yemek bırakma adeti varmış. Bize oldukça tuhaf gelen bu adetin sebebi her şey yenip de tabak boş kaldıysa yiyenin doymadığı düşünülüp tabağına sürekli yemek konurmuş. Özellikle misafirlikte bu adete dikkat etmek başlıca adab-ı muaşeret kuralıymış. Boş görünce ev sahibi derhal tabağa yemek doldururmuş. Yemeği beğendin mi, alerjin mi var diye sorulur mu bilmem ama bizde olsa tam tersine yemeği beğenmedi de bıraktı, görgüsüz diyerek bir kıllanma olur. Hal böyle olunca 1 Milyar nüfuslu bir diyarın bu adeti israfı kaçınılmaz kılar… Düşünsenize bu kadar insanınn tabakta bıraktığı yemeklerden birkaç Afrika ülkesi tıka basa doyar… Şu sıralarda Çin’de böylesi bir israfı önleme polikasına gidiliyormuş ancak kolay olmaz sanırım bu türden köklü adetlerin değişmesi… Bir de Çin’de porsiyonlar da bol kepçe ölçeğinden hallice epey büyükmüş. Herhalde bir kısmını tabakta bırakma payıyla büyük porsiyon uygulaması yerleşmiş olsa gerek… Gelgelelim burda okuyan Çinli öğrenciler bizim yemek porsiyonlarını şaşırarak pek küçük buluyorlarmış, pek tabii ki kendi adetlerini terk ederek tabak sıyırma adetine yatay geçiş yapıyorlarmış. Burdan anlayacağımız kıssa, adetlerin genellikle toklukla olageldiğidir, açlık insana adetini, alışkanlığını bile ekmek arasında yedirir…