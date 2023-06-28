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İBB’nin Feshane’deki sergisi hedefte: Geçici süreliğine ziyarete kapatıldı

Beş yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 23 Haziran’da kapılarını açan Feshane’de, 19 küratör ve 300 sanatçının 400’den fazla eserinin yer aldığı ‘Ortadan Başlamak’isimli sergiye, bir takım derneklere mensup grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Açıldığı gün sosyal medyada Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek ve Eyüp Sultan AKP’li belediye başkanı Deniz Köken gibi isimlerinde içinde bulunduğu kişiler ve bir takım trollerle hedefe konulan sergide, çıplaklık içeren ve polis düşmanlığı yapan fotoğrafların yer aldığı, LGBTİ+ propagandası yapıldığı ve sosyalizmi öven filmler gösterildiğini öne süren bir grup Feshane önünde toplanarak eylem yaptı.

Grup yaptığı açıklamada; “burda eskiden bizim zamanımızda ne güzel panayırlar oluyordu, pambuk şekerimize dil atıyor, macuncuların çubuklara sarılmış envai çeşit renkteki şekerlemelerini yalıyor, Haliç’in kesif lağım kokusunu neş-e içinde ciğerlerimize çekiyorduk. Bugün san-at adı altında batı özentisi kör-aktörlerin ve san-atçı müsveddelerinin eser adı altında bizleri zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Feshane

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