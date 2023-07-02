BARIŞ YÜRÜYÜŞÜNDEN YEŞİL SAHALARA

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Leman okurları Yunus’u iyi tanır; 2003 yılında gündeme gelen Akkuyu Nükleer Santraline babası Timur Danış ile daha iki buçuk yaşındayken karşı çıkmıştı. Aynı yıl babası ile İstanbul’dan Ankara’ya, Irak’a Savaşa Hayır diyerek yürüyüşe başlamışlardı. Yunus yüzlerce insanı sokağa taşıyınca, karanlık medyatörlerin kışkırtması ile baba oğuldan ayrılmış ama yürüyüş devam etmişti. Ankara’ya ulaşan yürüyüşün ertesinde Amerikan silahlı güçleri Irak’a Türkiye sınırlarından girememişti. Yunus şimdi 22 yaşında ve Viyana’da yaşıyor, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyor ve Fc Hetzendorf takımında santrafor oynuyor; bu yıl takımına 24 maçta, 16 gol 24 pasla katkı yapan en genc oyuncu oldu.

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