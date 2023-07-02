Unutmadık / Yazarlar / Yazan leman TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar 1993 yılı…Aydınların, sanatçıların, yazar-çizerlerin Sivas, Madımak otelde yakılarak katledildiği haftanın Leman kapağı. Kelimeler yetersiz. Acıyla, öfkeyle uzakta olmanın verdiği çaresizlikle çizilmiş bir kapak. Asla unutmayacağız. TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar İlgili Yazılar: BOLSELAM – BANA “OLD AND WISE”I ÇALMA BETONER SÖBÜ 20 Mayıs 018 “NO PASARAN, NO PASARAN, NO PASARAN!” MERCİMEK ÇORBASI VE DAVUD’UN MÜHRÜ – Güneri İçoğlu