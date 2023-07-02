Unutmadık

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leman_madimak_kapagi
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1993 yılı…Aydınların, sanatçıların, yazar-çizerlerin Sivas, Madımak otelde yakılarak katledildiği haftanın Leman kapağı. Kelimeler yetersiz. Acıyla, öfkeyle uzakta olmanın verdiği çaresizlikle çizilmiş bir kapak. Asla unutmayacağız.

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