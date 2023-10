FAİK SEBEP – Atilla Atalay

Paylaş Pin 0 Paylaşımlar

“Büyük resmi görmek artık ücretli olmalı. Mevzuubahis resmi belli bir ücret karşılığında özel sektör göstermeli. Netiğcede büyük resim de bir assettir. Üç kuruş dahi çarc etmeden büyük resmi gören görene. Afedersiniz de, bu

sürdürülebilir değil kardeşlerim. “

Bob Ross- Bazıleyin Ekonomist, Bazıleyin Psikolog, Kimi Zaman Ressam-1978 TRT2 Stüdyoları Etiler

NOT: Büyük oyunun bozulması vesair, büyük oyun yayın haklarının ücreti mukabilinde

bir yayıncı kuruluşa devri, kuruluşun belli bir kar marjı ile izleyiciye oyunu bozdurtması…

Bakın bunlar da orta vadede gündeme alınacak hadiseler.

NOT: Çarşambaları çiğ börek bulunur. Hakiki köy ninesi menşeili.

NOT: Sodekso ve İBAN’a para yollama kabul edilir.

NOT: Bi müddet adres sormayın. Komple imar planı değişecek, ondan sonra yeni haritaya göre sorarsınız sür’atle cevaplarız.

Epeydir TV lerde göremiyorum. Safiye Faik İkilisi adeta kayboldu. Bence

Faik sebep, enflasyon netiğce…

Faik sebep, enflasyon netiğce… “Seninkisi psikolojik değil, tamamen ekonomik. Ortamlara gir böbeyim,

zengin sevgili yap kendine.”

Sigmund Freud- Hala kızı Kostanza Freud’a muaynanesinin camlarınısildirirkene yaptığı

konuşmadan. Viyana 1909

NOT: Uzm Psk Sigmund Freud Özel Mediviyana Hastanesi’nde hasta kabulüne başlamıştır.

NOT: Bilinçaltı katlara su baskını olduğundan öğleden sonraki hasta randevuları iptal

olunmuştur. Yeni randevu talepleri içün hastane resepsiyonundan Frau Lili ile irtibata geçiniz.

Benim memleketimi duayen yapamaycaksınız. Şu can bu bedende durduğu müddetçe duayen olmaycam, oldurtmam da!

“O tertemiz dimağlar, tesir altında kalıp da voleybol topu olmağa haves

ederlerse, bunun vebalini nassıl ödeyeceksiniz?”

Louis Pasör- Pasör Hastanesi Mütevelli Heyyeti Başkanı ve İnşaat Taahhüd İşleri 1908

France

NOT: Bu milleti pasör- kütör diye ikiye bölemeyceksınız.

NOT: Bakınız, inşaat tuğlası böyle bir malzeme değildir. Çoluk çocuk mütemadiyyen inşaet seyredip de “Dur ben bundan sonra tuğla olayım” demez. Ve fakat top böyle bir şey

değil.

NOT: Kat çıkmak isteyen hanımlar, özelden yazsın.

NOT: Mamafih, konumuzla ilgisi yok amma, zeytin, zeytinlik arazisi felan bunlar da

genç dimağa, samiğmiğ şuura zarar veren şeyler. Zeytin esasen şeytanın misketidir.

yarim.

yarim. Dua Lipa cekedini assa, afedersin cekedi dahi… Neyse…