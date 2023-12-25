Lafın Dibi – Salih Salı

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Salihsali Lafindibi
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* Hak, hukuk, adaleti içinde taşımak için hayat çok kısa.

* Canı sağlam yanmış vatandaş umursamazlığı.

* Silivri’ye fenomenler koğuşu şart.

* Bu kara paralar aklamakla geçmez.

* Kendi kendime kendimin kul hakkını yemeye başlayınca kafanın içinde şampiyonlar ligi müziği çalmaya başlıyor ama sonu hep hüsran.

* Olmayacağını bilerek umut etmek ülkeye istemiyerek kaktüs ekmektir.

* Menüdeki fiatları görünce mekandan kalkıp gitmek normalleştirilsin lütfen.

* Seni kamu vicdanıyla başbaşa bırakıyorum.

* İç ses psikolojini bozar.

* Ayıp olmasın diye sustuğumuz her haksızlıkta kendimize haksızlık ettik.

* Herkes kendi kafasında yaşayan bireylere döndü.

* Artık kendi gayretimizle düzelecek şeyleri görmeye tahammülümüz kalmadı.

* Sakinken düşünülmüş şeyler bi süre sona küfür olarak çıkar ağızdan.

* Garibanlık diş ağrısı gibidir sancısı gece uyutmaz.

* Bu hayat şartlarının beni sinirlendirdiği yaştayım.

* Ekonomi kötüleştikçe rutinin içine hapsolduk.

* En elinden geleni yapıp yine de olmuyorsa senlik bi durum değildir, politiktir o.

* Attığı her adımı düşünerek atanlarla, her şeyi tekmele tekmeleye yürüyenlerin çatışmasıdır bu ülke.

* Yalnızlığı eğlenceye dönüştürmek çok ciddi bir lükstür.

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