Lafın Dibi – Salih Salı

* Hak, hukuk, adaleti içinde taşımak için hayat çok kısa.
* Canı sağlam yanmış vatandaş umursamazlığı.
* Silivri’ye fenomenler koğuşu şart.
* Bu kara paralar aklamakla geçmez.
* Kendi kendime kendimin kul hakkını yemeye başlayınca kafanın içinde şampiyonlar ligi müziği çalmaya başlıyor ama sonu hep hüsran.
* Olmayacağını bilerek umut etmek ülkeye istemiyerek kaktüs ekmektir.
* Menüdeki fiatları görünce mekandan kalkıp gitmek normalleştirilsin lütfen.
* Seni kamu vicdanıyla başbaşa bırakıyorum.
* İç ses psikolojini bozar.
* Ayıp olmasın diye sustuğumuz her haksızlıkta kendimize haksızlık ettik.
* Herkes kendi kafasında yaşayan bireylere döndü.
* Artık kendi gayretimizle düzelecek şeyleri görmeye tahammülümüz kalmadı.
* Sakinken düşünülmüş şeyler bi süre sona küfür olarak çıkar ağızdan.
* Garibanlık diş ağrısı gibidir sancısı gece uyutmaz.
* Bu hayat şartlarının beni sinirlendirdiği yaştayım.
* Ekonomi kötüleştikçe rutinin içine hapsolduk.
* En elinden geleni yapıp yine de olmuyorsa senlik bi durum değildir, politiktir o.
* Attığı her adımı düşünerek atanlarla, her şeyi tekmele tekmeleye yürüyenlerin çatışmasıdır bu ülke.
* Yalnızlığı eğlenceye dönüştürmek çok ciddi bir lükstür.